Коронавірус: у керівництві МОЗ дефіцит вірусологів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На час епідемії коронавірусу першим заступником міністра охорони здоров’я повинен бути призначений вірусолог-інфекціоніст. Про це в коментарі УНН заявив лікар Андрій Роханський.
“Фахівців на тлі поширення коронавируса в апараті МОЗ дійсно не вистачає. Серед перших заступників повинні бути інфекціоністи, в такий непростий час для країни”, — сказав він.
При цьому, посаду міністра може займати лікар будь-якої спеціальності.
“Міністр повинен мати навички кризового менеджменту. Це — ключове”, — додав він.
Щоб ефективно протистояти коронавірусу, в структурі МОЗ має працювати необхідна кількість вірусологів, імунологів та інфекціоністів, вважає Роханський.
“Їх всіх треба об’єднати в одну групу, яка, під патронатом заступника міністра, буде протистояти поширенню вірусу в Україні”, — зазначив він.
Нагадаємо, у зв’язку з можливою відставкою міністра охорони здоров’я Іллі Ємця, УНН вирішив поцікавитися у лікарів, яким повинен бути керівник сфери охорони здоров’я в період епідемії.