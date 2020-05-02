Коронавірус у гуртожитках на Київщині: в ОДА розповіли про ситуацію із хворими на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Київщині у п’яти гуртожитках, одному пансіонаті для людей похилого віку та одному дитячому будинку зафіксовані випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.
"…В області вжито суворі карантинні заходи. Проте люди не завжди дотримуються встановлених правил. Хворіють та становлять загорозу для оточення. Особливо це небезпечно, якщо такі хворі мешкають у гуртожитках. Саме тому їхнім мешканцям лікарі приділяють максимум уваги. Що вже дає свої позитивні результати", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на сьогодні стан справ у гуртожитках області такий:
▪️ у гуртожитку у місті Вишневе зроблено 241 ПЛР-тест, з них 78-позитивних результатів. На стаціонарі – 5 осіб. Решта - самоізоляція. Померлих - 2;
▪️ у смт. Гостомель у гуртожитку захворіла 1 людина (військовослужбовець). Перебуває у стаціонарі. Приміщення дезінфіковані;
▪️ у селі Зазим’є, у пансіонаті для осіб похилого віку зроблено - 30 ПЛР-тестів, з них 17 - позитивних результатів. На стаціонарі – 2. Решта - самоізоляція. Померло - 2;
▪️ у селі Мокрець Калитянської ОТГ у дитячому будинку виявили коронавірус у помічника вихователя. Зазначається, що у закладі всього 48 осіб. Вже взято тести у 32 дітей та 16 дорослих працівників;
▪️ у селі Петропавлівська Борщагівка у гуртожитоку зроблено 147 ПЛР-тестів, з них 14 – позитивних результатів. На стаціонарі – 1 особа. Решта – самоізоляція;
▪️ у селі Петропавлівське, у гуртожитку підтверджено 1 випадоку медсестри, вона перебуває на самоізоляції;
▪️ у місті Українка у гуртожитку зроблено 39 ПЛР-тестів, з них 10 позитивних результатів. Пацієнти на самоізоляції.
Нагадаємо, станом на 2 травня, у Києві зафіксовано вже 1494 випадки захворювання на COVID-19.