Коронавірус у гуртожитках на Київщині: в ОДА розповіли про ситуацію із хворими на COVID-19

"…В області вжито суворі карантинні заходи. Проте люди не завжди дотримуються встановлених правил. Хворіють та становлять загорозу для оточення. Особливо це небезпечно, якщо такі хворі мешкають у гуртожитках. Саме тому їхнім мешканцям лікарі приділяють максимум уваги. Що вже дає свої позитивні результати", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні стан справ у гуртожитках області такий:

▪️ у гуртожитку у місті Вишневе зроблено 241 ПЛР-тест, з них 78-позитивних результатів. На стаціонарі – 5 осіб. Решта - самоізоляція. Померлих - 2;

▪️ у смт. Гостомель у гуртожитку захворіла 1 людина (військовослужбовець). Перебуває у стаціонарі. Приміщення дезінфіковані;

▪️ у селі Зазим’є, у пансіонаті для осіб похилого віку зроблено - 30 ПЛР-тестів, з них 17 - позитивних результатів. На стаціонарі – 2. Решта - самоізоляція. Померло - 2;

▪️ у селі Мокрець Калитянської ОТГ у дитячому будинку виявили коронавірус у помічника вихователя. Зазначається, що у закладі всього 48 осіб. Вже взято тести у 32 дітей та 16 дорослих працівників;

▪️ у селі Петропавлівська Борщагівка у гуртожитоку зроблено 147 ПЛР-тестів, з них 14 – позитивних результатів. На стаціонарі – 1 особа. Решта – самоізоляція;

▪️ у селі Петропавлівське, у гуртожитку підтверджено 1 випадоку медсестри, вона перебуває на самоізоляції;

▪️ у місті Українка у гуртожитку зроблено 39 ПЛР-тестів, з них 10 позитивних результатів. Пацієнти на самоізоляції.

Нагадаємо, станом на 2 травня, у Києві зафіксовано вже 1494 випадки захворювання на COVID-19.