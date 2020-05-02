Коронавирус в общежитиях в Киевской области: в ОГА рассказали о ситуации с больными на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киевской области в пяти общежитиях, одном пансионате для престарелых и одном детском доме зафиксированы случаи заболевания на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
"...В области приняты строгие карантинные меры. Однако люди не всегда придерживаются установленных правил. Болеют и составляют опасность для окружающих. Особенно это опасно, если такие больные живут в общежитиях. Именно поэтому их жителям врачи уделяют максимум внимания. Что уже дает свои положительные результаты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодня состояние дел в общежитиях области таково:
▪️ в общежитии в городе Вишневое сделано 241 ПЦР-тест, из них 78-положительных результатов. В стационаре - 5 человек. Остальные - самоизоляция. Умерших - 2;
▪️ в пгт. Гостомель в общежитии заболел 1 человек (военнослужащий). Находится в стационаре. Помещения дезинфицированы;
▪️ в селе Зазимье, в пансионате для престарелых сделано - 30 ПЦР-тестов, из них 17 - положительных результатов. В стационаре - 2. Остальные - самоизоляция. Умерло - 2;
▪️ в селе Мокрец Калитянской ОТГ в детском доме обнаружили коронавирус у помощника воспитателя. Отмечается, что в заведении всего 48 человек. Уже взяты тесты в 32 детей и 16 взрослых работников;
▪️ в селе Петропавловская Борщаговка в общежитии сделано 147 ПЦР-тестов, из них 14 - положительных результатов. В стационаре - 1 человек. Остальные - самоизоляция;
▪️ в селе Петропавловском, в общежитии подтверждено 1 случай у медсестры, она находится на самоизоляции;
▪️ в городе Украинка в общежитии произведено 39 ПЦР-тестов, из них 10 положительных результатов. Пациенты на самоизоляции.
Напомним, по состоянию на 2 мая, в Киеве зафиксировано уже 1494 случая заболевания на COVID-19.