Коронавирус в общежитиях в Киевской области: в ОГА рассказали о ситуации с больными на COVID-19

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 26892 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 100750 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 117594 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 188524 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 190616 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 399066 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228096 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 507316 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349916 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 231046 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
1м/с
76%
Популярные новости

6 апреля по всей Украине объявлен День траура по жертвам удара по Кривому Рогу

5 апреля, 18:48 • 12282 просмотра

"Руки прочь!": в США проходят масштабные акции протеста против политики Трампа

5 апреля, 19:07 • 11913 просмотра

Более 150 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

5 апреля, 19:24 • 5374 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

23:21 • 13818 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло, в сети появились первые кадры последствий удара

03:51 • 21021 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 149792 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 137807 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 225694 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 399069 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 507319 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 26896 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 42894 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 42103 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 49346 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 79523 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Коронавирус в общежитиях в Киевской области: в ОГА рассказали о ситуации с больными на COVID-19

Киев • УНН

 • 19980 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киевской области в пяти общежитиях, одном пансионате для престарелых и одном детском доме зафиксированы случаи заболевания на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

Коронавирус в общежитиях в Киевской области: в ОГА рассказали о ситуации с больными на COVID-19

"...В области приняты строгие карантинные меры. Однако люди не всегда придерживаются установленных правил. Болеют и составляют опасность для окружающих. Особенно это опасно, если такие больные живут в общежитиях. Именно поэтому их жителям врачи уделяют максимум внимания. Что уже дает свои положительные результаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня состояние дел в общежитиях области таково:
▪️ в общежитии в городе Вишневое сделано 241 ПЦР-тест, из них 78-положительных результатов. В стационаре - 5 человек. Остальные - самоизоляция. Умерших - 2;
▪️ в пгт. Гостомель в общежитии заболел 1 человек (военнослужащий). Находится в стационаре. Помещения дезинфицированы;
▪️ в селе Зазимье, в пансионате для престарелых сделано - 30 ПЦР-тестов, из них 17 - положительных результатов. В стационаре - 2. Остальные - самоизоляция. Умерло - 2;
▪️ в селе Мокрец Калитянской ОТГ в детском доме обнаружили коронавирус у помощника воспитателя. Отмечается, что в заведении всего 48 человек. Уже взяты тесты в 32 детей и 16 взрослых работников;
▪️ в селе Петропавловская Борщаговка в общежитии сделано 147 ПЦР-тестов, из них 14 - положительных результатов. В стационаре - 1 человек. Остальные - самоизоляция;
▪️ в селе Петропавловском, в общежитии подтверждено 1 случай у медсестры, она находится на самоизоляции;
▪️ в городе Украинка в общежитии произведено 39 ПЦР-тестов, из них 10 положительных результатов. Пациенты на самоизоляции.

Напомним, по состоянию на 2 мая, в Киеве зафиксировано уже 1494 случая заболевания на COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,334.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,808.99