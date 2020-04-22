Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 349 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Станом на 11:00 22 квітня, на території Вінницької області виявлено коронавірус у 349 осіб, зокрема - у 24 дітей. Про це повідомляє Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
Таким чином, лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у 24 адміністративних територіях:
▪️ місто Вінниця - 147,
▪️ Калинівський район - 70,
▪️ Вінницький район – 17,
▪️ Тростянецький район – 16,
▪️ Погребищенський район – 12,
▪️ Гайсинський район - 11,
▪️ Козятинський район – 9,
▪️ Барський район - 8,
▪️ Жмеринський, Літинський, Немирівський райони – по 6,
▪️ Тульчинський, Хмільницький, Ямпільський райони - по 5,
▪️ Липовецький, Муровано-Куриловецький райони – по 4,
▪️ Оратівський, Томашпільський, Чернівецький райони – по 3,
▪️ Іллінецький, Крижопільський, Могилів-Подільський, Тиврівський райони – по 2,
▪️ місто Ладижин - 1 випадок.
Повідомляється, що одужало 30 осіб, що підтверджено 2-ма негативними результатами лабораторних досліджень.
Станом на 22 квітня 2020 року в лабораторіях ОЛЦ досліджено 5255 зразків матеріалів. На даний час у лабораторному центрі є у наявності 6 наборів реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.
Раніше в УНН повідомлялося, що на Вінниччині зареєстровані масові спалахи коронавірусу серед медиків. Кожен третій інфікований там — медик. Масовий спалах пов’язують з некомпетентністю профільних керівників облдержадміністрації, ті, своєю чергою, звинувачують у всьому медиків.
Народні депутати з Вінниччини вимагають звільнити очільницю департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА - Людмилу Грабович.