Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 349 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. По состоянию на 11:00 22 апреля, на территории области выявлено коронавирус в 349 человек, в том числе - у 24 детей. Об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
Таким образом, лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы в 24 административных территориях:
▪️ город Винница - 147,
▪️ Калиновский район - 70,
▪️ Винницкий район - 17
▪️ Тростянецкий район - 16,
▪️ Погребищенский район - 12,
▪️ Гайсинский район - 11
▪️ Казатинский район - 9,
▪️ Барский район - 8,
▪️ Жмеринский, Литинский, Немировский районы - по 6,
▪️ Тульчинский, Хмельницкий, Ямпольский районы - по 5,
▪️ Липовецкий, Муровано-Куриловецкий районы - по 4,
▪️ Оратовский, Томашпольский, Черновицкий районы - по 3,
▪️ Иллинецкий, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Тивровский районы - по 2,
▪️ город Ладыжин - 1 случай.
Сообщается, что выздоровели 30 человек, что подтверждено 2-мя отрицательными результатами лабораторных исследований.
По состоянию на 22 апреля 2020 года в лабораториях ОЛЦ исследовано 5255 образцов материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть 6 наборов реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.
Ранее в УНН сообщалось, что в Винницкой области зарегистрированы массовые вспышки коронавируса среди медиков. Каждый третий инфицированный там - медик. Массовую вспышку связывают с некомпетентностью профильных руководителей облгосадминистрации, те, в свою очередь, обвиняют во всем медиков.
Народные депутаты из Винницкой области требуют уволить руководительницу департамента здравоохранения Винницкой ОГА - Людмилу Грабович.