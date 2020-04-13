Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 194 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 13 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 194 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
Чиновник розповів, що з початку обліку на території області зареєстровано загалом 348 підозр на коронавірусну інфекцію. І додав, що всього на даний час в лабораторіях протестовано 2787 зразків біоматеріалу.
"У 194 випадках виявлено коронавірус, в тому числі – у 12 дітей. Місто Вінниця – 4 дитини, Гайсинський район – 4, Вінницький район – 1, Тростянецький та Томашпільський – по 1, і в Чернівецькому районі – також 1 дитина", - розповів Скальський.
Географія поширення коронавірусу така:
місто Вінниця – 89 випадків,
Калинівський район – 34 випадки
Тростянецький район – 15 випадків,
Гайсинський та Вінницький райони – по 11 випадків,
Ямпільський, Немирівський, Погребищенський та Козятинський райони – по 4 випадки,
Хмельницький, Жмеринський, Томашпільський райони – по 3 випадки,
Крижопільський, Липовецький, Барський райони - по 2 випадки,
місто Ладижин – 1 випадок,
Чернівецький, та Тиврівський райони – по 1 випадку.
Скальський додав, що серед медичних працівників області зареєстровано 79 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області.
Загалом МХП виділив для Вінницької та Черкаської областей 15 і 14 млн грн відповідно. А до загальнодержавного фонду компанія перерахувала 55 млн грн.