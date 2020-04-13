Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 194 человек

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На сегодня, 13 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 194 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.