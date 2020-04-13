Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 194 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На сегодня, 13 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 194 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.
Чиновник рассказал, что с начала учета на территории области зарегистрировано всего 348 подозрений на коронавирусную инфекцию. И добавил, что всего в настоящее время в лабораториях протестировано 2787 образцов биоматериала.
"В 194 случаях обнаружен коронавирус, в том числе - у 12 детей. Город Винница - 4 ребенка, Гайсинский район - 4, Винницкий район - 1, Тростянецкий и Томашпольский - по 1, и в Черновицком районе - также 1 ребенок", - рассказал Скальский.
География распространения коронавируса такова:
город Винница - 89 случаев,
Калиновский район - 34 случая
Тростянецкий район - 15 случаев,
Гайсинский и Винницкий районы - по 11 случаев,
Ямпольский, Немировский, Погребищенский и Казатинский районы - по 4 случая,
Хмельницкий, Жмеринский, Томашпольский районы - по 3 случая,
Крыжопольский, Липовецкий, Барский районы - по 2 случая,
город Ладыжин - 1 случай,
Черновицкий и Тывровский районы - по 1 случаю.
Скальский добавил, что среди медицинских работников области зарегистрировано 79 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") Юрия Косюка передала первые два аппарата искусственной вентиляции легких в больницы Винницкой области.
В общем МХП выделил для Винницкой и Черкасской областей 15 и 14 млн грн соответственно. А в общегосударственный фонд компания перечислила 55 млн грн.