Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 119 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 10 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 119 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
"Станом на сьогодні, 10 квітня, маємо 119 випадків виявленого коронавірусу, в тому числі – у 9 дітей: 4 дитини – в Гайсині, 3 – у Вінниці, 1 – з Чернівецького району і 1 – з Вінницького району", - розповів він.
Географія поширення коронавірусу така:
місто Вінниця – 67 випадків,
Гайсинський район – 11 випадків,
Вінницький район – 9 випадків,
Тростянецький район – 7 випадків,
Ямпільський та Немирівський райони – по 4 випадки,
Хмельницький район – 3 випадки,
Жмеринський, Крижопільський, Козятинський райони – по 2 випадки,
місто Ладижин, Чернівецький, Липовецький, Тиврівський, Погребищенський, Томашпільський, Калинівський, Барський райони – по 1 випадку.
"Тобто, маємо плюс 17 позитивних виявлений коронавірусних хворих за добу", - розповів Скальський.
Чиновник додав, що всього на даний час в лабораторіях протестовано 2037 зразків матеріалів.
"І це – хороша тенденція, адже ми перевіряємо усіх хворих пацієнтів на пневмонію. І це дає нам можливість визначити точну кількість хворих на коронавірус", - уточнив він.
Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області.
Загалом МХП виділив для Вінницької та Черкаської областей 15 і 14 млн грн відповідно. А до загальнодержавного фонду компанія перерахувала 55 млн грн.