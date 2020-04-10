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Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 119 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 10 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 119 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.

Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 119 осіб

"Станом на сьогодні, 10 квітня, маємо 119 випадків виявленого коронавірусу, в тому числі – у 9 дітей: 4 дитини – в Гайсині, 3 – у Вінниці, 1 – з Чернівецького району і 1 – з Вінницького району", - розповів він.

Географія поширення коронавірусу така:

місто Вінниця – 67 випадків,

Гайсинський район – 11 випадків,

Вінницький район – 9 випадків,

Тростянецький район – 7 випадків,

Ямпільський та Немирівський райони – по 4 випадки,

Хмельницький район – 3 випадки,

Жмеринський, Крижопільський, Козятинський райони – по 2 випадки,

місто Ладижин, Чернівецький, Липовецький, Тиврівський, Погребищенський, Томашпільський, Калинівський, Барський райони – по 1 випадку.

"Тобто, маємо плюс 17 позитивних виявлений коронавірусних хворих за добу", - розповів Скальський.

Чиновник додав, що всього на даний час в лабораторіях протестовано 2037 зразків матеріалів.

"І це – хороша тенденція, адже ми перевіряємо усіх хворих пацієнтів на пневмонію. І це дає нам можливість визначити точну кількість хворих на коронавірус", - уточнив він.

Нагадаємо, найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП ("Наша Ряба") Юрія Косюка передала перші два апарати штучної вентиляції легенів до лікарень Вінницької області.

Загалом МХП виділив для Вінницької та Черкаської областей 15 і 14 млн грн відповідно. А до загальнодержавного фонду компанія перерахувала 55 млн грн.

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