Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 119 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На сегодня, 10 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 119 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.
"По состоянию на сегодня, 10 апреля, имеем 119 случаев обнаруженного коронавируса, в том числе - у 9 детей: 4 ребенка - в Гайсине, 3 - в Виннице, 1 - из Черновицкого района и 1 - из Винницкого района", - рассказал он.
География распространения коронавируса такова:
город Винница - 67 случаев,
Гайсинский район - 11 случаев,
Винницкий район - 9 случаев,
Тростянецкий район - 7 случаев,
Ямпольский и Немировский районы - по 4 случая,
Хмельницкий район - 3 случая,
Жмеринский, Крыжопольский, Казатинский районы - по 2 случая,
город Ладыжин, Черновицкий, Липовецкий, Тывровский, Погребищенский, Томашпольский, Калиновский, Барский районы - по 1 случаю.
"То есть, имеем плюс 17 положительных обнаруженных коронавирусных больных за сутки", - рассказал Скальский.
Чиновник добавил, что всего в настоящее время в лабораториях протестировано 2037 образцов материалов.
"И это - хорошая тенденция, ведь мы проверяем всех больных пациентов пневмонией. И это дает нам возможность определить точное количество больных коронавирусом", - уточнил он.
Напомним, крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП ("Наша Ряба") Юрия Косюка передала первые два аппарата искусственной вентиляции легких в больницы Винницкой области.
В общем МХП выделил для Винницкой и Черкасской областей 15 и 14 млн грн соответственно. А в общегосударственный фонд компания перечислила 55 млн грн.