Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 119 человек

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На сегодня, 10 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 119 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.