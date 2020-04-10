Коронавірус на Черкащині підтверджено у 86 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Станом на 10 квітня на Черкащині лабораторно підтверджено 86 випадків інфікування COVID-19. Про це у своєму Facebook повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.
“На сьогодні із початку карантину в області лабораторно підтвердили 86 випадків інфікування коронавірусом”, — зазначив він.
Географія поширення коронавірусу така:
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- Черкаси - 20
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- Черкаський район - 1
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- Кам'янка - 31
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- Умань - 12
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- Сміла - 3
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- Смілянський район - 2
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- Шполянський район - 4
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- Городищенський - 6
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- Маньківський район - 4
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- Лисянка - 2
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- Канів - 1
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Боднар додав, що за останню добу в області коронавірус було підтверджено у 6 осіб. Троє з них - з міста Черкаси, один - з міста Сміла, ще двоє - зі Смілянського району.
Нагадаємо, бізнес Черкащини зібрав майже 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП — виробника курятини "Наша Ряба", чиї потужності розташовані у Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.
Загалом МХП надав 84 млн грн на подолання коронавірусу. Гроші спрямовані, зокрема, Вінницькій області і в загальнонаціональний фонд.
Окрім того, компанія реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу "Соціальний магазин", яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.