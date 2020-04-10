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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 4297 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 21727 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 86 человек

Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 86 человек

Киев  •  УНН

 • 24732 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 10 апреля в Черкасской области лабораторно подтверждено 86 случаев инфицирования COVID-19. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.

"На сегодняшний день с начала карантина в области лабораторно подтвердили 86 случаев инфицирования коронавирусом", - отметил он.

География распространения коронавируса такова:

  • Черкассы - 20
  • Черкасский район - 1
  • Каменка - 31
  • Умань - 12
  • Смела - 3
  • Смелянский район - 2
  • Шполянский район - 4
  • Городищенский - 6
  • Маньковский район - 4
  • Лысянка - 2
  • Канев - 1

Боднар добавил, что за последние сутки в области коронавирус был подтвержден у 6 человек. Трое из них - из города Черкассы, один - из города Смела, еще двое - из Смелянского района.

Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производителя курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.

В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены, в частности, Винницкой области и в общенациональный фонд.

Кроме того, компания реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ДП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.

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