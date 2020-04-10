Коронавирус в Черкасской области подтвержден у 86 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. По состоянию на 10 апреля в Черкасской области лабораторно подтверждено 86 случаев инфицирования COVID-19. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар, передает УНН.
"На сегодняшний день с начала карантина в области лабораторно подтвердили 86 случаев инфицирования коронавирусом", - отметил он.
География распространения коронавируса такова:
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- Черкассы - 20
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- Черкасский район - 1
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- Каменка - 31
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- Умань - 12
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- Смела - 3
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- Смелянский район - 2
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- Шполянский район - 4
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- Городищенский - 6
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- Маньковский район - 4
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- Лысянка - 2
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- Канев - 1
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Боднар добавил, что за последние сутки в области коронавирус был подтвержден у 6 человек. Трое из них - из города Черкассы, один - из города Смела, еще двое - из Смелянского района.
Напомним, бизнес Черкасской области собрал почти 20 млн грн на борьбу с коронавирусом. Наибольшую сумму выделил Юрий Косюк, владелец агрохолдинга МХП - производителя курятины "Наша Ряба", чьи мощности расположены в Черкасской области. Он предоставил региону 14 млн грн.
В общем МХП предоставил 84 млн грн на преодоление коронавируса. Деньги направлены, в частности, Винницкой области и в общенациональный фонд.
Кроме того, компания реализует в Черкасской области социальный проект для людей пожилого возраста. Речь идет об инициативе "Социальный магазин", которую реализуют предприятия группы МХП: ЧАО "Мироновская птицефабрика" и ДП "Перемога Нова". В рамках проекта птицефабрики через социальные магазины поддерживают малообеспеченные слои населения в местах своего присутствия. Прежде всего пенсионеров, которые имеют возможность раз в месяц покупать курятину по льготным ценам. Социальные магазины обслуживают 32 села в Каневском районе и 10 сел в Черкасском районе.