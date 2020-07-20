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Короля Саудівської Аравії госпіталізували

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз ібн Абдуррахман Аль Сауд потрапив до лікарні Ер-Ріяда, повідомило Саудівське агентство друку, передає УНН.

Король пройде медичне обстеження через запалення жовчного міхура, уточнило видання.

Королю Салману 84 роки. У віці 18 років у 1953 році він був призначений представником короля і еміром Ер-Ріяда. Через десять років Салман став губернатором провінції Ер-Ріяд і займав цю посаду до 2011 року. На цей період припадає стрімкий розвиток міста Ер-Ріяд, його населення зросло з 150 тис. у 1960 році до понад мільйона в 1980-х роках. Зараз у столиці Саудівської Аравії проживають понад 7 млн осіб.

У 2011 році Салман перейшов на посаду міністра оборони, а також увійшов до Ради нацбезпеки. Менш ніж через рік, в червні 2012 року він став наслідним принцом і заступником прем’єр-міністра після того, як помер його брат.

Салман зійшов на престол у січні 2015 року, так як попередній король Абдалла помер. Наслідним принцом при цьому був призначений його брат Мукрін ібн Абдул-Азіз Аль Сауд.

Напередодні стало відомо про госпіталізацію еміра Кувейту Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Він був направлений для медичного обстеження, монарх почуває себе добре. Раніше ас-Сабах вже потрапляв до лікарні для проведення медичних тестів.

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