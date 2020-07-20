Короля Саудовской Аравии госпитализировали

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 28116 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101457 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106342 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133230 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110524 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131193 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102013 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104423 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Короля Саудовской Аравии госпитализировали

Киев  •  УНН

 • 17964 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд попал в больницу Эр-Рияда, сообщило Саудовское агентство печати, передает УНН.

Король пройдет медицинское обследование из-за воспаления желчного пузыря, уточнило издание.

Королю Салману 84 года. В возрасте 18 лет в 1953 году он был назначен представителем короля и эмиром Эр-Рияда. Через десять лет Салман стал губернатором провинции Эр-Рияд и занимал эту должность до 2011 года. На этот период приходится стремительное развитие города Эр-Рияд, его население выросло с 150 тыс. в 1960 году до более миллиона в 1980-х годах. Сейчас в столице Саудовской Аравии проживают более 7 млн человек.

В 2011 году Салман перешел на должность министра обороны, а также вошел в Совет нацбезопасности. Менее чем через год, в июне 2012 года он стал наследным принцем и заместителем премьер-министра после того, как умер его брат.

Салман взошел на престол в январе 2015 года, так как предыдущий король Абдалла скончался. Наследным принцем при этом был назначен его брат Мукрин ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Накануне стало известно о госпитализации эмира Кувейта Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Он был направлен для медицинского обследования, монарх чувствует себя хорошо. Ранее ас-Сабах уже попадал в больницу для проведения медицинских тестов.

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