Короля Норвегії Гаральда V знову госпіталізували через інфекцію

Гаральд, який править скандинавською нацією 32 роки, останніми роками страждає від низки проблем зі здоров'ям і тепер пересувається на милицях.

«Його Величність король хворий і госпіталізований до національної лікарні в Осло», - йдеться у заяві палацу.

У нього «інфекція, яку необхідно лікувати, і тому він залишиться в лікарні на кілька днів», йдеться у заяві, яка описує його стан як «стабільний».

Наразі невідомо, чи зможе Гаральд взяти участь у державному візиті президента Італії Серджіо Маттарелли до Норвегії у четвер та п'ятницю.

«Крім сьогоднішнього дня, у його програмі немає жодних змін, принаймні на даний момент», — заявив представник палацу Свен Гьєрулдсен.

У понеділок король мав взяти участь у церемоніях, присвячених звільненню Норвегії та Європи від нацистської Німеччини 8 травня 1945 року.

Доповнення

Гаральд був доставлений до лікарні через інфекції в серпні та грудні минулого року, а також через Covid та респіраторні захворювання.

У 2003 році королю зробили операцію з приводу раку сечового міхура, а в 2005 році зробили операцію з приводу проблем із серцевим клапаном.

Колишній олімпійський яхтсмен відмовився зректися престолу і взяв участь у чемпіонаті світу з вітрильного спорту в липні 2022 року.

У суботу його син наслідний принц Хокон і наслідна принцеса Метте-Маріт представляли королівську родину Норвегії на коронації короля Чарльза III і королеви Камілли в Лондоні.

Гаральд є онуком Хокона VII - першого норвезького регента після здобуття країною незалежності від Швеції в 1905 році - і править країною з січня 1991 року.