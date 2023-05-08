Короля Норвегии Харальда V снова госпитализировали из-за инфекции
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. 86-летнего короля Норвегии Харальда госпитализировали с инфекцией «на несколько дней», сообщил дворец в понедельник, передает УНН.
Харальд, который правит скандинавской нацией 32 года, в последние годы страдает от ряда проблем со здоровьем и теперь передвигается на костылях.
«Его Величество король болен и госпитализирован в национальную больницу в Осло», - говорится в заявлении дворца.
У него «инфекция, которую необходимо лечить, и поэтому он останется в больнице на несколько дней», говорится в заявлении, которое описывает его состояние как «стабильное».
Пока неизвестно, сможет ли Харальд принять участие в государственном визите президента Италии Серджио Маттареллы в Норвегию в четверг и пятницу.
«Кроме сегодняшнего дня, в его программе нет никаких изменений, по крайней мере на данный момент», — заявил представитель дворца Свен Гьерулдсен.
В понедельник король должен был принять участие в церемониях, посвящённых освобождению Норвегии и Европы от нацистской Германии 8 мая 1945 года.
Дополнение
Харальд был доставлен в больницу из-за инфекций в августе и декабре прошлого года, а также из-за Covid и респираторных заболеваний.
В 2003 году королю сделали операцию по поводу рака мочевого пузыря, а в 2005 году сделали операцию по поводу проблем с сердечным клапаном.
Бывший олимпийский яхтсмен отказался отречься от престола и принял участие в чемпионате мира по парусному спорту в июле 2022 года.
В субботу его сын наследный принц Хокон и наследная принцесса Метте-Марит представляли королевскую семью Норвегии на коронации короля Карла III и королевы Камиллы в Лондоне.
Харальд является внуком Хокона VII - первого норвежского регента после обретения страной независимости от Швеции в 1905 году - и правит страной с января 1991 года.