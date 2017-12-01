Королівство кривих дзеркал: як фіскали ухилилися від перевірки "Української національної лотереї"

В Єдиному реєстрі судових рішень є визначення Печерського суду від 25 серпня 2016 року, де суд зобов'язує фіскальну службу провести перевірку компанії "Лаки Ленд" - розповсюджувача лотерейних квитків "Української національної лотереї" (УНЛ). За даними Генеральної прокуратури України, "Лакі Ленд" в змові з "УНЛ" ухилялися від сплати податків, організували заборонені азартні ігри, "відмивали" гроші, користувалися злочинними схемами, і тим самим завдали колосального збитку державі. Для того, щоб оцінити збиток в грошовому еквіваленті, суд залучив фіскальну службу, доручивши їм проведення перевірки.

"Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Кіпчарського А.П., про призначення позапланової документальної перевірки - задовольнити.

Призначити документальну позапланову перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ "ЛАКИ ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 38323297) з питань правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати до бюджету податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2014 по 22.07.2016", - зазначено в постанові суду.

З тих пір пройшло майже півтора року. У жовтні поточного року редакція УНН звернулася в Генеральну прокуратуру України з проханням надати інформацію про результати перевірки компанії "Лаки Ленд" і про суму збитків державі.

Але, як виявилося, фіскали навіть не приступали до виконання рішення суду.

В ГУ ДФС м.Києва повідомили, що ні вони, ні районна інспекція не отримували рішення суду.

"На запит ГУ ДФС в м.Києві в ДПІ Оболонського району про надходження постанови Печерського районного суду міста Києва щодо зобов'язання проведення перевірки ТОВ "ЛАКИ ЛЕНД", листом від 28.11.2017 року податкова інспекція повідомила, що на день подання інформації, вказана постанова суду в ДПІ не надходила ...

Разом з тим, повідомляємо, що зазначена вище постанова суду на виконання в ГУ ДФС в м.Києві не надходило", - йдеться в повідомленні.

Виходить, цікава ситуація: ГПУ встановила величезних збитків державі від дій "Української національної лотереї", суд доручив фіскалам провести перевірку, рішення суду ніхто не виконав, але це, схоже, нікого не стурбувало і повторно в суд звертатися ніхто не став.

Редакція УНН готує ще один запит до Генеральної прокуратури України та Печерський суд Києва для з'ясування обставин і причин невиконання рішення суду.

Адже, "недоторканність" оператора "УНЛ" може пояснюватися наявністю високопоставлених покровителів, до яких відносять народних депутатів від БПП Олександра Третьякова, екс-главу АП Бориса Ложкіна та екс-главу ФДМ Ігоря Білоус. За даними ЗМІ, І.Білоус міг отримати частку в компанії через передачу 40 приміщень для гральних залів в Києві.

Вперше О.Третьяков "засвітився" в "УНЛ", коли в 2016 році там був обшук під приводом звинувачень в конвертаційній діяльності. Спочатку парламентарій заперечував будь-яку причетність до Української національної лотереї. Пізніше він визнав, що має опціон на покупку частки в цьому бізнесі, який зможе реалізувати відразу ж після складання депутатських повноважень.

Про те, що така версія швидше офіційна, ніж реальна може свідчити те, що ще в 2014 році проти всіх конкурентів "УНЛ", а це оператори "М.С.Л." і "Патріот", були застосовані санкції РНБО. Той факт, що державні органи до цього часу не можуть надати жодного пояснення своїх дій, можливо і підтверджує версію експертів про замовний їх характер і використанні ярлика "рука Кремля" в якості інструменту боротьби з конкурентами.

Про умисні підступи може говорити й те, що підозрювану у фінансуванні терористів компанію "УНЛ" не покарали санкціями РНБО.

Навесні цього року Міністерство фінансів України опублікувало проект нових ліцензійних умов, який ідеально підійшов "УНЛ" і "вбиває" "М.С.Л." і "Патріот". Крім того, на думку народних депутатів, нові ліцензійні умови створюють тепличні умови для заборонених азартних ігор в обхід закону.

Прорахунки і тактику Мінфіну викрили в Антимонопольному комітеті України, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та Державної казначейської служби. Ці служби виступили категорично проти проекту ліцензійних умов в такому вигляді. Але ці зауваження виявилися не по чому Мінфіну і він все ж проштовхнув ніким неузгоджений проект ліцумов в проект бюджету на 2018 рік.

За оцінками експертів, зроблено це скоріше для того, щоб поставити прем'єр-міністра Володимира Гройсмана "на вилку", змусивши підписати ліцензійні умови в тому вигляді, в якому їх задумав Мінфін.

Відповідальним за лобізм інтересів "УНЛ" в Мінфіні називають заступника міністра Сергія Марченка. Оцінку діяльності цього чиновника раніше давали студенти, коли на одній з прес-конференцій кинули в нього торт, виступаючи проти скорочення стипендій.

На наступному тижні парламентарії зберуться для обговорення проекту бюджету на 2018 рік. Як раніше повідомляли в Бюджетному комітеті України, до цього часу Кабміну було рекомендовано переглянути некоректні розрахунки Мінфіну щодо надходжень від лотерейної діяльності, а також врегулювати питання з ліцензійними умовами. Що з цього зроблено, і не прослизне повз народних депутатів схема по монополізації лотерейного ринку і легалізації там азарту, стане відомо трохи пізніше.