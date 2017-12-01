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Королевство кривых зеркал: как фискалы уклонились от проверки "Украинской национальной лотереи"

Королевство кривых зеркал: как фискалы уклонились от проверки "Украинской национальной лотереи"

Киев  •  УНН

 • 21829 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сказка о королевстве кривых зеркал, где уродливые кажутся красивыми, а красивые – уродливыми, как нельзя кстати характеризует расстановку сил на лотерейном рынке Украины.

В Едином реестре судебных решений есть определение Печерского суда от 25 августа 2016 года, где суд обязует фискальную службу провести проверку компании "Лаки Ленд" - распространителя лотерейных билетов "Украинской национальной лотереи" (УНЛ). По данным Генеральной прокуратуры Украины, "Лаки Ленд" в сговоре с "УНЛ" уклонялись от уплаты налогов, организовали запрещенные азартные игры, "отмывали" деньги, пользовались преступными схемами, и тем самым нанесли колоссальный ущерб государству. Для того, чтобы оценить ущерб в денежном эквиваленте, суд привлек фискальную службу, поручив им проведение проверки.

"Ходатайство прокурора отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами фискальной службы Генеральной прокуратуры Украины Кипчарского А.П., о назначении внеплановой документальной проверки - удовлетворить.

Назначить документальную внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО "ЛАКИ ЛЕНД" (код ЕГРПОУ 38323297) по вопросам правильности начисления, полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятия за период с 01.01.2014 по 22.07.2016", - указано в постановлении суда. 

С тех пор прошло почти полтора года. В октябре текущего года редакция УНН обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой предоставить информацию о результатах проверки компании "Лаки Ленд" и о сумме ущерба государству.

Но, как оказалось, фискалы даже не приступали к выполнению решения суда.

В ГУ ГФС г.Киева сообщили, что ни они, ни районная инспекция не получали решения суда.

"На запрос ГУ ГФС в г.Киеве в ГНИ Оболонского района о поступлении постановления Печерского районного суда г. Киева относительно обязательства проведения проверки ООО "ЛАКИ ЛЕНД", письмом от 28.11.2017 года налоговая инспекция сообщила, что на день предоставления информации, указанное постановление суда в ГНИ не поступало...

Вместе с тем, сообщаем, что указанное выше постановление суда на исполнение в ГУ ГФС в г. Киеве не поступало", - говорится в сообщении.

Получается, занятная ситуация: ГПУ установила огромный ущерб государству от действий "Украинской национальной лотереи", суд поручил фискалам провести проверку, решение суда никто не выполнил, но это, похоже, никого не обеспокоило и повторно в суд обращаться никто не стал.

Редакция УНН готовит еще один запрос в Генеральную прокуратуру Украины и Печерский суд Киева для выяснения обстоятельств и причин не выполнения решения суда.

Ведь, "неприкосновенность" оператора "УНЛ" может объясняться наличием высокопоставленных покровителей, к которым относят народных депутатов от БПП Александра Третьякова, экс-главу АП Бориса Ложкина и экс-главу ФГУ Игоря Билоус. По данным СМИ, И.Билоус мог получить долю в компании через передачу 40 помещений для игорных залов в Киеве. 

Впервые А.Третьяков "засветился" в "УНЛ", когда в 2016 году там был обыск под предлогом обвинений в конвертационной деятельности. Изначально парламентарий отрицал какую-либо причастность к Украинской национальной лотерее. Позднее он признал, что имеет опцион на покупку доли в этом бизнесе, который сможет реализовать сразу же после сложения депутатских полномочий.

О том, что такая версия скорее официальная, нежели реальная может свидетельствовать то, что еще в 2014 году против всех конкурентов "УНЛ", а это операторы "М.С.Л." и "Патриот", были применены санкции СНБО. Тот факт, что государственные органы до этого времени не могут предоставить ни единого объяснения своих действий, возможно и подтверждает версию экспертов о заказном их характере и использовании ярлыка "рука Кремля" в качестве инструмента борьбы с конкурентами.

Об умышленных происках может говорить и то, что подозреваемую в финансировании террористов компанию "УНЛ" не наказали санкциями СНБО.

Весной этого года Министерство финансов Украины опубликовало проект новых лицензионных условий, который идеально подошел "УНЛ" и "убивает" "М.С.Л." и "Патриот". Кроме того, по мнению народных депутатов, новые лицензионные условия создают тепличные условия для запрещенных азартных игр в обход закону. 

Просчеты и тактику Минфина уличили в Антимонопольном комитете Украины, Министерстве экономического развития и торговли и Государственной казначейской службы. Эти службы выступили категорически против проекта лицензионных условий в таком виде. Но эти замечания оказались не по чем Минфину и он все же протолкнул никем несогласованный проект лицусловий в проект бюджета на 2018 год.

По оценкам экспертов, сделано это скорее для того, чтобы поставить премьер-министра Владимира Гройсмана "на вилку", заставив подписать лицензионные условия в том виде, в котором их задумал Минфин.

Ответственным за лоббизм интересов "УНЛ" в Минфине называют заместителя министра Сергея Марченко. Оценку деятельности этого чиновника ранее давали студенты, когда на одной из пресс-конференций бросили в него торт, выступая против сокращения стипендий.

На следующей недели парламентарии соберутся для обсуждения проекта бюджета на 2018 год. Как ранее сообщали в Бюджетном комитете Украины, к этому времени Кабмину было рекомендовано пересмотреть некорректные расчеты Минфина относительно поступлений от лотерейной деятельности, а также урегулировать вопрос с лицензионными условиями. Что из этого сделано, и не проскользнёт ли мимо народных депутатов схема по монополизации лотерейного рынка и легализации там азарта, станет известно несколько позже.

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