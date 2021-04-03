На весняній прогулянці: королівська родина поділилася новими фото Єлизавети II та принца Чарльза

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94-річна королева та її старший син були сфотографовані під час прогулянки з дотриманням соціальної дистанції. Знімки зроблені в саду Фрогмор-хаусу в Віндзорі.

Автором кадрів, які з’явилися на офіційних сторінках королівської родини в Instagram, став фотограф Кріс Джексон. Це перша фотосесія членів монаршої родини після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі.

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Додамо

Цього року, як і минулого, усі заходи, приурочені до свята Пасхи, знову скасовано через карантин і пандемію. Королева Єлизавета II, незважаючи на те, що зробила щеплення від COVID-19, скоріш за все залишиться святкувати у Віндзорському замку.