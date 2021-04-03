На весенней прогулке: королевская семья поделилась новыми фото Елизаветы II и принца Чарльза

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Королева Елизавета II и принц Чарльз представили совместные портретные снимки в честь предстоящего праздника Пасхи. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Instagram королевской семьи.

Детали

94-летняя королева и ее старший сын были сфотографированы во время прогулки с соблюдением социальной дистанции. Снимки сделаны в саду Фрогмор-хауса в Виндзоре.

Автором кадров, которые появились на официальных страницах королевской семьи в Instagram, стал фотограф Крис Джексон. Это первая фотосессия членов монаршей семьи после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри.

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Добавим

В этом году, как и в прошлом, все мероприятия, приуроченные к празднику Пасхи, снова отменены из-за карантина и пандемии. Королева Елизавета II, несмотря на то, что сделала прививку от COVID-19, скорее всего останется праздновать в Виндзорском замке.

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Сообщение, распространенный The Royal Family (@theroyalfamily)

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