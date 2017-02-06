"Королеви Дніпра" і "Дніпровські Білки" здобули перемоги в матчах жіночого ЧУ з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. В Кременчуці завершився четвертий тур чемпіонату України з хокею серед жіночих команд, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію хокею України.
У заключний ігровий день відбувся центральний матч туру – "Королеви Дніпра" зустрічалися із "Україночкою". Матч пройшов за обопільних шансів на успіх. Вирішальною у зустрічі стала друга 15-хвилинка, протягом якої найкращий бомбардир чемпіонату Олена Ткачук відзначилася трьома закинутими шайбами – 3:0.
У другому матчі ігрового дня кременчуцька "Лавина" знову не змогла здобути перші очки в чемпіонаті. Команда Дениса Ісаєнка поступилася "Дніпровським Білкам" 0:4 і за тур до завершення першого етапу втратила шанси на вихід до фіналу чотирьох.
Нагадаємо, що лідером турнірної таблиці після 9 зіграних матчів чемпіонату є "Королеви Дніпра" – 26 очок, на 7 балів відстають "Пантери", "Україночка" з 18 очками – третя.
Як повідомляв УНН, ім’я першого чемпіона України з хокею серед жіночих команд країна дізнається в Міжнародний жіночий день — 8 березня 2017 року.