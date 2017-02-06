"Королевы Днепра" и "Днепровские Белки" одержали победы в матчах женского ЧУ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Кременчуге завершился четвертый тур чемпионата Украины по хоккею среди женских команд, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.
В заключительный игровой день состоялся центральный матч тура - "Королевы Днепра" встречались с "Украиночкой". Матч прошел при обоюдных шансах на успех. Решающим во встрече стала вторая 15-минутка, в течение которой лучший бомбардир чемпионата Елена Ткачук отметилась тремя заброшенными шайбами - 3: 0.
Во втором матче игрового дня кременчугская "Лавина" снова не смогла получить первые очки в чемпионате. Команда Дениса Исаенко уступила "Днепровским Белкам" 0: 4 и за тур до завершения первого этапа потеряла шансы на выход в финал четырех.
Напомним, что лидером турнирной таблицы после 9 сыгранных матчей чемпионата является "Королевы Днепра" - 26 очков, на 7 баллов отстают "Пантеры", "Украиночка" с 18 очками - третья.
Как сообщал УНН, имя первого чемпиона Украины по хоккею среди женских команд страна узнает в Международный женский день - 8 марта 2017 года .