Королева Єлизавета ІІ уперше з'явилася на публіці після хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Королева Єлизавета ІІ уперше з'явилася на публіці після хвороби, що змусила її пропустити дві церковні служби упродовж свят, передає УНН з посиланням на BBC.
Як зазначається, у неділю королева прибула на ранкову службу у церкву Святої Марії Магдалини у Сандрингемі, графство Норфолк, де монарша родина традиційно проводить різдвяні канікули.
Британська громадськість почала непокоїтися за здоров'я Єлизавети ІІ після того, як вона пропустила службу на Різдво 25 грудня та у Новий рік, 1 січня, які вона щороку відвідує разом із сім'єю. Букінгемський палац повідомив, що вона "одужує" від застуди.
Раніше королева та її чоловік, герцог Единбурзький Філіп, відклали подорож до Сандрингему через грип - подружжя мало вирушити до королівського маєтку 21 грудня потягом, натомість вони відбули туди наступного дня на гелікоптері.
Пізніше стало відомо, що принц Філіп повністю вже одужав до Різдва, і разом із принцом Чарльзом, принцом Гаррі та іншими членами королівської родини відвідав службу у церкві, проте сама Єлизавета ІІ залишилася удома.
Як повідомляв УНН, охоронець королеви Єлизавети ІІ розповів, що мало не застрелив її в Букінгемському палаці, коли вона пізно вночі прогулювалася через безсоння.