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Королева Єлизавета ІІ уперше з'явилася на публіці після хвороби

Королева Єлизавета ІІ уперше з'явилася на публіці після хвороби

Київ • УНН

 • 8896 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Королева Єлизавета ІІ уперше з'явилася на публіці після хвороби, що змусила її пропустити ‎дві церковні служби упродовж свят, передає УНН з посиланням на BBC.

Як зазначається, у неділю королева прибула на ранкову службу у церкву Святої Марії Магдалини у ‎Сандрингемі, графство Норфолк, де монарша родина традиційно проводить різдвяні ‎канікули.‎

Британська громадськість почала непокоїтися за здоров'я Єлизавети ІІ після того, як вона ‎пропустила службу на Різдво 25 грудня та у Новий рік, 1 січня, які вона щороку відвідує ‎разом із сім'єю. Букінгемський палац повідомив, що вона "одужує" від застуди.‎

Раніше королева та її чоловік, герцог Единбурзький Філіп, відклали подорож до Сандрингему ‎через грип - подружжя мало вирушити до королівського маєтку 21 грудня потягом, ‎натомість вони відбули туди наступного дня на гелікоптері.‎

Пізніше стало відомо, що принц Філіп повністю вже одужав до Різдва, і разом із принцом ‎Чарльзом, принцом Гаррі та іншими членами королівської родини відвідав службу у церкві, ‎проте сама Єлизавета ІІ залишилася удома.‎

Як повідомляв УНН, охоронець королеви Єлизавети ІІ розповів, що мало не застрелив її в Букінгемському палаці, коли вона пізно вночі прогулювалася через безсоння.

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