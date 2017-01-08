Королева Елизавета ІІ впервые появилась на публике после болезни

Как отмечается, в воскресенье королева прибыла на утреннюю службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеми, графство Норфолк, где монаршая семья традиционно проводит рождественские каникулы.

Британская общественность начала беспокоиться за здоровье Елизаветы II после того, как она пропустила службу на Рождество 25 декабря и в Новый год, 1 января, которые она ежегодно посещает вместе с семьей. Букингемский дворец сообщил, что она "выздоравливает" от простуды.

Ранее королева и ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп, отложили путешествие в Сандрингему из-за гриппа - супруги должны были отправиться в королевское имение 21 декабря поездом, зато они отбыли туда на следующий день на вертолете.

Позже стало известно, что принц Филипп полностью уже выздоровел к Рождеству, и вместе с принцем Чарльзом, принцем Гарри и другими членами королевской семьи посетил службу в церкви, однако сама Елизавета Вторая осталась дома.

Как сообщал УНН, охранник королевы Елизаветы II рассказал, что чуть ли не застрелил ее в Букингемском дворце, когда она поздно ночью прогуливалась через бессонницу.