Король Чарльз віддасть данину пам'яті Єлизаветі II у своєму першому різдвяному телезверненні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Король Чарльз III записав різдвяне звернення в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де у вересні поховали королеву Єлизавету II. Очікується, що у промові, яка транслюватиметься о 15:00 за місцевим часом, він згадає королеву. Про це інформує УНН, посилаючись на Daily Mail.
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Чарльз III записав звернення за своїм столом у Букінгемському палаці на фоні великої ялинки, прикрашеної іграшками з екологічно чистих матеріалів, а також шишок. Очікується, що він віддасть данину довгому правлінню королеви.
За словами королівського помічника, рішення зняти промову в каплиці Святого Георгія показує, що Чарльз має намір продовжувати традиції своєї покійної матері.
Король і королева-консорт Камілла зараз перебувають у Сандрінгемі в Норфолку на традиційному святкуванні королівського Різдва. Це буде одне з наймасштабніших різдвяних свят за останні кілька років із "повним залом" членів королівської сім’ї, але без герцога та герцогині Сассекських. Короля та королеву-консорта супроводжуватимуть на ранкову службу в Сандрінгемській церкві на Різдво, демонструючи єдність після важкого року.
Нагадаємо
У вересні в пам'ять про померлу королеву Єлизавету II Королівська пошта випустить чотири нові марки. Їх затвердив король Карл III після того, як вступив на престол.