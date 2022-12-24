Король Чарльз віддасть данину пам'яті Єлизаветі II у своєму першому різдвяному телезверненні

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Чарльз III записав звернення за своїм столом у Букінгемському палаці на фоні великої ялинки, прикрашеної іграшками з екологічно чистих матеріалів, а також шишок. Очікується, що він віддасть данину довгому правлінню королеви.

За словами королівського помічника, рішення зняти промову в каплиці Святого Георгія показує, що Чарльз має намір продовжувати традиції своєї покійної матері.

Король і королева-консорт Камілла зараз перебувають у Сандрінгемі в Норфолку на традиційному святкуванні королівського Різдва. Це буде одне з наймасштабніших різдвяних свят за останні кілька років із "повним залом" членів королівської сім’ї, але без герцога та герцогині Сассекських. Короля та королеву-консорта супроводжуватимуть на ранкову службу в Сандрінгемській церкві на Різдво, демонструючи єдність після важкого року.

Нагадаємо

У вересні в пам'ять про померлу королеву Єлизавету II Королівська пошта випустить чотири нові марки. Їх затвердив король Карл III після того, як вступив на престол.