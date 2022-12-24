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Король Карл отдаст дань памяти Елизавете II в своем первом рождественском телеобращении

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Король Карл III записал рождественское обращение в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где в сентябре похоронили королеву Елизавету II. Ожидается, что в речи, которая будет транслироваться в 15:00 по местному времени, он вспомнит королеву. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Daily Mail.

Детали

Карл III записал обращение за своим столом в Букингемском дворце на фоне большой елки, украшенной игрушками из экологически чистых материалов, а также шишек. Ожидается, что он воздаст дань долгому правлению королевы.

По словам королевского помощника, решение снять речь в часовне Святого Георгия показывает, что Чарльз намерен продолжать традиции своей покойной матери.

Король и королева-консорт Камилла сейчас находятся в Сандрингеме в Норфолке на традиционном праздновании королевского Рождества. Это будет один из самых масштабных рождественских праздников за последние несколько лет с "полным залом" членов королевской семьи, но без герцога и герцогини Сассекских. Короля и королеву-консорта будут сопровождать утреннюю службу в Сандрингемской церкви на Рождество, демонстрируя единство после тяжелого года.

Напомним

В сентябре в память об умершей королеве Елизавете II Королевская почта выпустит четыре новые марки. Их утвердил король Карл III после вступления на престол.

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