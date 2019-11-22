Корнієнко заявив, що при потребі він з Арахамією зупиняє роботу Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Для знаходження компромісу між народними депутатами від "Слуги народу" у середині їхніх груп і в залі засідань, голова партії, перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко та голова фракції Давид Арахамія навіть зупиняють роботу Верховної Ради. Про це він повідомив в інтерв’ю "Новому времени", передає УНН.
"Роль скандалів (у фракції – ред.) перебільшена. Вони мають медійний і хайповий момент, але в дійсності фракція голосує за принципові речі. Якби у нас було велике протистояння, війна у фракції, то ми б ніколи не проголосували за ринок землі і за держбюджет своїми голосами. Сигнальні голосування показують, що ці розбірки і хайп можуть бути, багато чого відбувається всередині груп і в залі, але ми з Давидом і з заступниками намагаємося шукати компроміс. Якщо треба - збираємо людей і навіть зупиняємо роботу Ради. Головне, - приймати реформаторські зміни, які ми обіцяли людям", - зазначив Корнієнко.
Раніше УНН повідомляв, якщо проект підозри щодо п’ятого Президента України Петра Порошенка потрапить до ВРУ, то фракція "Слуга народу" має мотивацію проголосувати за зняття недоторканності з нього.