Корнієнко: сьогодні розглянемо 3 найбільш "фантастичні" закони
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада України сьогодні працюватиме над найбільш фантастичними законами, зокрема, над законопроектом про скасування пайового внеску. Про це в колуарах заявив заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко, пише УНН.
“Ми поки що працюємо з тими законами які в турборежимі в нас знаходяться. Сьогодні взагалі три найбільш фантастичні закони, зокрема, про скасування пайового внеску, а також реформування в сфері РРО”, — сказав Корнієнко.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне законопроект Державного бюджету на 2020 рік.