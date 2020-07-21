Корнієнко прокоментував можливість балотування Корявченкова у мери Кривого Рогу

Відповідаючи на питання, чи відомі імена кандидатів у мери від партії "Слуга народу", та чи буде балотуватися Юрій Корявченков у мери Кривого Рогу, Корнієнко відповів: "Як тільки прийде час, ми оголосимо всіх кандидатів".

"Якщо ми їх не оголосили, то час ще не прийшов. Щодо перспектив пана Корявченкова, я високо оцінюю його шанси перемогти у Кривому Розі. Думаю, якщо він виявить таке бажання, то партія його підтримає. Але, висування кандидатів за новим виборчим кодексом -це відповідальність обласних організацій і міських, якщо вони є у Кривому Розі, і Центрального апарату партії", - додав він.

Нагадаємо, кандидатом від “Слуги народу” на київських виборах буде Ірина Верещук.