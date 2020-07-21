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19 березня, 18:42 • 100396 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 139809 перегляди

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19 березня, 14:10 • 117505 перегляди

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19 березня, 10:24 • 131818 перегляди

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Корнієнко прокоментував можливість балотування Корявченкова у мери Кривого Рогу

Корнієнко прокоментував можливість балотування Корявченкова у мери Кривого Рогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У народного депутата України від фракції "Слуга народу" Юрія Корявченкова є всі шанси стати мером Кривого Рогу. Якщо він виявить бажання балотуватися, то партія його підтримає. Про це під час пресконференції повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання, чи відомі імена кандидатів у мери від партії "Слуга народу", та чи буде балотуватися Юрій Корявченков у мери Кривого Рогу, Корнієнко відповів: "Як тільки прийде час, ми оголосимо всіх кандидатів".

"Якщо ми їх не оголосили, то час ще не прийшов. Щодо перспектив пана Корявченкова, я високо оцінюю його шанси перемогти у Кривому Розі. Думаю, якщо він виявить таке бажання, то партія його підтримає. Але, висування кандидатів за новим виборчим кодексом -це відповідальність обласних організацій і міських, якщо вони є у Кривому Розі, і Центрального апарату партії", - додав він.

Нагадаємо, кандидатом від “Слуги народу” на київських виборах буде Ірина Верещук.

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