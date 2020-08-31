Корнієнко про вибори мера у столиці: ми не обговорюємо план “б”, поки не виграли план “а”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Голова партії “Слуга народу”, перший заступник голови однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко, прокоментував участь Ірини Верещук у виборах столичного голови, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання журналістів про шанси своєї колеги здобути перемогу, він зазначив: "Я впевнений, що пані Верещук має всі шанси поборотися за місце київського міського голови”, - і додав, що якихось альтернатив у партії не розглядають.
“Ми не обговорюємо план “б”, поки ми не виграли план “а”, - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, "Слуги народу" представили своїх кандидатів у мери на місцевих виборах.
Серед них - п'ять жінок. Вони, зокрема, будуть боротися за мерські посади у таких містах, як Київ, Кропивницький, Хмельницький, Миколаїв та Суми.
Також нагадаємо, що у лідерах букмекерів на вибори мера Києва, як і раніше, зараз перебувають Кличко та Верещук.