Корнієнко про “посадки”: будемо цілитися в наступну весну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко в ефірі програми “Свобода слова”, відповідаючи на запитання, чи побачать люди обіцяні “посадки”, які мали відбутися цієї весни, не виключив, що це все-таки може відбутися, повідомляє УНН.
“Весна у нас наступна — по графіку. Вона календарна. Тому будемо цілитися в наступну весну, якщо так про весну казати, про „посадки“”, — сказав Корнієнко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно розслідувати можливі корупційні схеми у Верховній Раді і знаходити всіх, хто в них бере участь, і якщо є можливість восени дочекатися тієї “весни”, яку вони обіцяли виборцям, то він буде аплодувати стоячи.
Додамо, фраза “Весна прийде — саджати будемо” була одним з передвиборчих гасел Володимира Зеленського.