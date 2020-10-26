Корнієнко про “посадки”: будемо цілитися в наступну весну

“Весна у нас наступна — по графіку. Вона календарна. Тому будемо цілитися в наступну весну, якщо так про весну казати, про „посадки“”, — сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно розслідувати можливі корупційні схеми у Верховній Раді і знаходити всіх, хто в них бере участь, і якщо є можливість восени дочекатися тієї “весни”, яку вони обіцяли виборцям, то він буде аплодувати стоячи.

Додамо, фраза “Весна прийде — саджати будемо” була одним з передвиборчих гасел Володимира Зеленського.