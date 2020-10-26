Корниенко о “посадках”: будем целиться в следующую весну

“Весна у нас следующая — по графику. Она календарная. Поэтому будем целиться в следующую весну, если так о весне говорить, о „посадках“”, — сказал Корниенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно расследовать возможные коррупционные схемы в Верховной Раде и находить всех, кто в них участвует, и если есть возможность осенью дождаться той “весны”, которую они обещали избирателям, то он будет аплодировать стоя.

Добавим, фраза “Весна придет — сажать будем” была одним из предвыборных лозунгов Владимира Зеленского.