Корниенко о “посадках”: будем целиться в следующую весну
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко в эфире программы “Свобода слова”, отвечая на вопрос, увидят ли люди обещанные “посадки”, которые должны были состояться этой весной, не исключил, что это все-таки может произойти, сообщает УНН.
“Весна у нас следующая — по графику. Она календарная. Поэтому будем целиться в следующую весну, если так о весне говорить, о „посадках“”, — сказал Корниенко.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно расследовать возможные коррупционные схемы в Верховной Раде и находить всех, кто в них участвует, и если есть возможность осенью дождаться той “весны”, которую они обещали избирателям, то он будет аплодировать стоя.
Добавим, фраза “Весна придет — сажать будем” была одним из предвыборных лозунгов Владимира Зеленского.