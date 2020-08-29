Корнієнко анонсував створення постійно діючого органу для депутатів “Слуги Народу” у Трускавці

“Ми збираємось Трускавець перетворити у постійно діючий орган, ми про це давно казали. Для народних депутатів це важче зробити, вони зайняті люди, а для місцевих депутатів раз на певний час ми будемо викликати їх в Київ з різних регіонів, знайомити їх один з одним, проводити їм дуже цікаве насичене навчання”, — сказав Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що для українців місцеві вибори не так цікаві, як президентські.