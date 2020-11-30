"Кормушка" на 110 млн доларів для обраних: Гетмацев лобіює монополізацію авторинку України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев лобіює прийняття законопроекту, який призведе до монополізації авторинку України. Щорічний прибуток обраних компаній від "схеми" складе більше 110 млн дол. Про це повідомляють представники громадської організації "Авто Євро Сила".
Так, Данило Гетманцев разом з нардепом Олександром Ковальчуком фактично заблокували розгляд в парламенті законопроекту № 3704 про доступну розмитненні автомобілів на Єврономер. Саме прийняття цього документа вимагають активісти і власники таких авто.
Однак Гетманцев ігнорує вимоги людей і зараз фактично готує до прийняття законопроект, який був розроблений Ковальчуком.
За даними "Авто Євро Сили", цей документ надає декільком компаніям привілейовані умови роботи на вітчизняному авторинку.
Так, за задумом Гетманцева і Ковальчука, оцінкою всіх ввезених в Україну автомобілів на ексклюзивних правах буде займатися компанія УкрАвто олігарха Таріела Васадзе. Щорічний прибуток складе не менше 50 млн дол.
Що показово, законопроект Ковальчука допомагали створювати в Офісі простих рішень, яким керує Міхеїл Саакашвілі. Всім відомі теплі зв'язку Саакашвілі і Васадзе.
Право на ексклюзивну розмитнення авто отримає брокерська компанії PST, яку очолює помічник Ковальчука Савчук. Щорічний прибуток складе не менше 50 млн дол. При цьому закон Гетманцева-Ковальчука фактично закриває можливість для інших компаній і фізосіб займатися ввезенням в Україну автомобілів.
Укртрансбезопасность буде курирувати питання видачі дозвільної документації для ретро автомобілів. Щорічний прибуток оцінюється в 10 млн дол.
Таким чином, як відзначають в "Авто Євро Силі", сьогодні Данило Гетманцев, замість того, щоб дозволити болюче питання щодо розмитнення автомобілів на Єврономер, робить все, щоб створити в країні ще одну "схему" зі збагачення окремих компаній і олігархів. Ціна питання - мінімум 110 млн дол. "Прибутку" в рік. Очевидно, що в даній ситуації він переслідує особисті корисливі інтереси.