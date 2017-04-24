Користування смартфонами батьками шкодить сім'ї - дослідження

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Британська організація цифрової обізнаності та конференція директорів шкіл світу провели дослідження серед школярів віком від 11 до 18 років на використання їхніми батьками мобільних, яке свідчить, що надмірне використання батьками мобільних телефонів підриває родинне життя, передає УНН з посиланням на ВВС.

Понад третина з двох тисяч школярів, які взяли участь в опитуванні, заявили, що просили батьків припинити переглядати свої пристрої.

14% опитаних зазначили, що їхні батьки щось передивлялися в інтернеті під час обіду, натомість 95% з трьох тисяч опитаних батьків заперечили таку практику.

Також за результатами досліджень серед опитуваних школярів стало відомо, що 82% вважають, що спільні обіди мають бути без використання гаджетів, 22% заявили, що використання мобільних телефонів не дає насолоджуватися спільним проведення часу та 36% просили батьків відкласти свої телефони.

Серед тих, хто попросив батьків відкласти телефон, 46% вказали, що батьки не звернули увагу на прохання, а 44% - засмутились і далі ігнорували дитя.

Попри це, тільки незначна меншість батьків визнала, що використання мобільних непокоїло дітей - 10%. Але 43% відчували, що проводять занадто багато часу у мережі.

Нагадаємо, кіберполіція виявила новий банківський троян, який краде дані користувачів Android.

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