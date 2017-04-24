Користування смартфонами батьками шкодить сім'ї - дослідження

Понад третина з двох тисяч школярів, які взяли участь в опитуванні, заявили, що просили батьків припинити переглядати свої пристрої.

14% опитаних зазначили, що їхні батьки щось передивлялися в інтернеті під час обіду, натомість 95% з трьох тисяч опитаних батьків заперечили таку практику.

Також за результатами досліджень серед опитуваних школярів стало відомо, що 82% вважають, що спільні обіди мають бути без використання гаджетів, 22% заявили, що використання мобільних телефонів не дає насолоджуватися спільним проведення часу та 36% просили батьків відкласти свої телефони.

Серед тих, хто попросив батьків відкласти телефон, 46% вказали, що батьки не звернули увагу на прохання, а 44% - засмутились і далі ігнорували дитя.

Попри це, тільки незначна меншість батьків визнала, що використання мобільних непокоїло дітей - 10%. Але 43% відчували, що проводять занадто багато часу у мережі.

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