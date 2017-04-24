Пользование смартфонами родителями вредит семье - исследование

Более трети из двух тысяч школьников, принявших участие в опросе, заявили, что просили родителей прекратить просматривать свои устройства.

14% опрошенных отметили, что их родители что-то просматривали в интернете во время обеда, зато 95% из трех тысяч опрошенных родителей отрицали такую ​​практику.

Также по результатам исследований среди опрошенных школьников стало известно, что 82% считают, что совместные обеды должны быть без использования гаджетов, 22% заявили, что использование мобильных телефонов не дает наслаждаться совместным времяпрепровождения и 36% просили родителей отложить свои телефоны.

Среди тех, кто попросил родителей отложить телефон, 46% указали, что родители не обратили внимание на просьбу, а 44% - расстроились и дальше игнорировали ребенка.

Несмотря на это, только незначительное меньшинство родителей признала, что использование мобильных беспокоило детей - 10%. Но 43% чувствовали, что проводят слишком много времени в сети.

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