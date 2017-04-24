Пользование смартфонами родителями вредит семье - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Британская организация цифровой осведомленности и конференция директоров школ мира провели исследование среди школьников в возрасте от 11 до 18 лет на использование их родителями мобильных, которое гласит, что чрезмерное использование родителями мобильных телефонов подрывает семейную жизнь, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Более трети из двух тысяч школьников, принявших участие в опросе, заявили, что просили родителей прекратить просматривать свои устройства.
14% опрошенных отметили, что их родители что-то просматривали в интернете во время обеда, зато 95% из трех тысяч опрошенных родителей отрицали такую практику.
Также по результатам исследований среди опрошенных школьников стало известно, что 82% считают, что совместные обеды должны быть без использования гаджетов, 22% заявили, что использование мобильных телефонов не дает наслаждаться совместным времяпрепровождения и 36% просили родителей отложить свои телефоны.
Среди тех, кто попросил родителей отложить телефон, 46% указали, что родители не обратили внимание на просьбу, а 44% - расстроились и дальше игнорировали ребенка.
Несмотря на это, только незначительное меньшинство родителей признала, что использование мобильных беспокоило детей - 10%. Но 43% чувствовали, что проводят слишком много времени в сети.
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