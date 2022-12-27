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Користувачі соцмереж подякували Київському КПК за відкриття “Пункту незламності” в Обухові

Користувачі соцмереж подякували Київському КПК за відкриття “Пункту незламності” в Обухові

Київ • УНН

 • 370089 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Користувачі соцмереж подякували керівництву Київського картонно-паперового комбінату за відкриття “Пункту Незламності” на території ККПК в Обухові. Про це вони розповіли на сторінках соцмереж, передає УНН. За словами місцевих жителів, відкриття такого пункту робить їх спокійнішими та впевненішими у завтрашньому дні, бо вони точно знають куди можна піти у разі труднощів.

Деталі

Окрім того, як наголошують деякі дописники соцмереж, “Пункт Незламності” на ККПК стане у нагоді не лише обухівцям, а й всім охочим.

Однією з тем, яка також зацікавила охочих навідатися до “Пункту Незламності” на ККПК стало питання того, що саме будуть робити відвідувачі пункту під час повітряної тривоги. На Київському картонно-паперовому комбінаті заспокоїли - всі, хто буде у цей час перебувати у “Пункті Незламності”, перейдуть до бомбосховища ККПК.

Додамо

Понад тиждень тому через проблеми з електропостачанням в Україні австрійський холдинг Pulp Mill Holding, який володіє Київським КПК, ініціював відкриття цілодобового “Пункту Незламності” на території комбінату.

Там можна безкоштовно пригоститися теплим чаєм та кавою, відпочити на гофроліжках, які виготовляє Київський КПК і провести за навчанням чи роботою стільки часу, скільки буде потрібно: інтернет, світло, тепло та вода доступні для кожного у необмеженій кількості.

Додамо

Київський КПК – одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом близько 2,5 тис. людей. У січні-жовтні 2022 року комбінат випустив продукцію на 5,9 млрд грн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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