Коригував російські удари по Дніпру та звітував про наслідки “прильотів”: зрадник отримав 15 років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Зрадник, який створив агентурну мережу російського гру у Дніпрі та коригував російські ракетні удари по місту, а потім звітував агресору про наслідки ворожих атак, отримав 15 років ув’язнення. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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Відомо, що злочинцем є місцевий житель, який був завербований кадровим співробітником воєнної розвідки росії на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Йому було доручено сформувати агентурну мережу і перейти в “режим очікування”. Навесні 2022 року ворожа група розпочала збір інформації про місцеперебування і технічний стан ключових об’єктів критичної інфраструктури регіону, зокрема енергогенеруючих підприємств, які забезпечували електропостачання до більшості житлових будинків, лікарень та промислових компаній в обласному центрі.
Резидент передавав отримані від своїх інформаторів розвіддані напряму своєму “куратору” з російського гру через анонімні месенджери.
Також зрадник та його поплічники, які були в агентурній повідомляли російським терористам про наслідки влучання.
Для прикриття своєї діяльності резидент воєнної розвідки рф використовував свій статус голови громадської організації в одній із місцевих громад.
Проте, прикриття не допомогло зраднику уникнути правосуддя, його разом з 6 поплічниками, було затримано співробітниками СБУ у січні цього року. Ще одного учасника цієї агентурної мережі правоохоронці затримали у серпні.
На підставі зібраних доказів резидента було визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд призначив йому 15 років за ґратами.
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