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Корректировал российские удары по Днепру и отчитывался о последствиях "прилетов": предатель получил 15 лет заключения

Корректировал российские удары по Днепру и отчитывался о последствиях "прилетов": предатель получил 15 лет заключения

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Предатель, который создал агентурную сеть российской игры в Днепре и корректировал российские ракетные удары по городу, а затем отчитывался агрессору о последствиях вражеских атак, получил 15 лет заключения. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Известно, что преступником является местный житель, который был завербован кадровым сотрудником военной разведки россии в начале полномасштабного вторжения рф в Украину. Ему было поручено сформировать агентурную сеть и перейти в “режим ожидания”. Весной 2022 года вражеская группа начала сбор информации о местонахождении и техническом состоянии ключевых объектов критической инфраструктуры региона, в частности энергогенерирующих предприятий, которые обеспечивали электроснабжение большинства жилых домов, больниц и промышленных компаний в областном центре.

Резидент передавал полученные от своих информаторов разведданные напрямую своему “куратору” из российского гру через анонимные мессенджеры.

Также предатель и его приспешники, которые были в агентурной сообщали российским террористам о последствиях попадания.

Для прикрытия своей деятельности резидент военной разведки рф использовал свой статус председателя общественной организации в одной из местных громад.

Однако, прикрытие не помогло предателю избежать правосудия, он вместе с 6 приспешниками, был задержан сотрудниками СБУ в январе этого года. Еще одного участника этой агентурной сети правоохранители задержали в августе.

На основании собранных доказательств резидент был признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд назначил ему 15 лет за решеткой.

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