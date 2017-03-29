Корегувальницю вогню бойовиків на світлодарському напрямку засудили

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Бахмутський міський суд виніс обвинувальний вирок мешканці смт Миронівський на Донеччині за сприяння у діяльності терористичній організації “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Так, 45-річна жінка з травня 2015 року систематично збирала для бойовиків інформацію про місця дислокації й переміщення особового складу, військової техніки сил АТО.

Також зловмисниця корегувала артилерійські обстріли позицій ЗС України на Дебальцевському та Світлодарському напрямках.

Суд визнав зловмисницю винною за ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на чотири з половиною роки.

Як повідомляв УНН, екс-міліціонера з Херсонщини судитимуть за співпрацю з "ДНР".

 

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