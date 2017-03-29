Корректировщицу огня боевиков на светлодарском направлении осудили

Так, 45-летняя женщина с мая 2015 систематически собирала для боевиков информацию о местах дислокации и перемещения личного состава, военной техники сил АТО.

Также злоумышленница корректировала артиллерийские обстрелы позиций ВС Украины на Дебальцевском и Светлодарском направлениях.

Суд признал злоумышленница виновной по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной года.

Как сообщал УНН, экс-милиционера из Херсонской области будут судить за сотрудничество с "ДНР".