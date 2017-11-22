Корчак заперечила, що на НАЗК впливають з Адміністрації Президента

"Я спростую, однозначно спростую...", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи є якийсь вплив Адміністрації Президента, або ж поради.

Також вона поскаржилася на умови, в яких почало працювати НАЗК.

"Я хочу звернути увагу на інше, подивіться, в яких умовах починалася робота Нацагентство. Тому якби за мною хтось стояв або допомагав, то мабуть би, і приміщення у нас було, яке потрібно. Мене навіть дуже здивувало, от коли я їхала сюди на засідання, мій водій з Кабінету міністрів каже, а уже новопризначеному директору ДБР виділили машину з Кабміну... Ніяких преференцій по відношенню до Нацагентства не було. На сьогоднішній день у нас є дійсно потреба в приміщенні", - заявила вона.

Нагадаємо, Н.Корчак розповіла, чи має претензії до директора НАБУ А.Ситника.