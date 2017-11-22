Корчак опровергла, что на НАПК влияют из Администрации Президента

"Я опровергну, однозначно опровергну ...", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли какое-то влияние Администрации Президента, или советы.

Также она пожаловалась на условия, в которых начало работать НАПК.

"Я хочу обратить внимание на другое, посмотрите, в каких условиях начиналась работа Нацагентства. Поэтому если бы за мной кто-то стоял или помогал, то наверное бы, и помещение у нас было, какое нужно. Меня даже очень удивило, вот когда я ехала сюда на заседание, мой водитель из Кабинета министров говорит, а уже назначенному директору ГБР выделили машину из Кабмина... Никаких преференций по отношению к Нацагентству не было. На сегодняшний день у нас действительно потребность в помещении", - заявила она.

Напомним, Н.Корчак рассказала, имеет ли претензии к директору НАБУ А.Ситнику.