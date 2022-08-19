Корабельне угруповання ворога в Чорному морі: напоготові 2 надводних ракетоносії з 16-ма "Калібрами"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – без суттєвих змін. Напоготові 2 надводних ракетоносії з 16-ма "Калібрами" і 2 вдк. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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Загроза ракетних ударів та обстрілів південних регіонів залишається на рівні - висока.
В ОК "Південь" закликали не нехтувати правилами безпеки.
"Дотримуйтесь алгоритмів дій, будьте обережні і обачні у поводженні з підозрілими й небезпечними предметами. Не наражайте себе на небезпеку, не піддавайтеся ворожій пропаганді і паніці, яку окупанти використовують, як психологічну зброю. Сили оборони на варті і в єдності з народом. Разом до перемоги! Все буде Україна!", - йдеться в повідомленні.
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