Корабельная группировка врага в Черном море: наготове 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Корабельная группировка вражеского флота в Черном море – без существенных изменений. Наготове 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами" и 2 вдк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Угроза ракетных ударов и обстрелов южных регионов остается на уровне – высокая.
В ОК "Юг" призвали не пренебрегать правилами безопасности.
"Соблюдайте алгоритмы действий, будьте осторожны и осмотрительны в обращении с подозрительными и опасными предметами. Не подвергайте себя опасности, не поддавайтесь вражеской пропаганде и панике, которую оккупанты используют, как психологическое оружие. Силы обороны на страже и в единстве с народом. Вместе к победе! Все будет Украина!", - говорится в сообщении.
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