Корабельная группировка врага в Черном море: наготове 2 надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами"

Детали

Угроза ракетных ударов и обстрелов южных регионов остается на уровне – высокая.

В ОК "Юг" призвали не пренебрегать правилами безопасности.

"Соблюдайте алгоритмы действий, будьте осторожны и осмотрительны в обращении с подозрительными и опасными предметами. Не подвергайте себя опасности, не поддавайтесь вражеской пропаганде и панике, которую оккупанты используют, как психологическое оружие. Силы обороны на страже и в единстве с народом. Вместе к победе! Все будет Украина!", - говорится в сообщении.

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