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Корабель ВМС США з морською піхотою на борту ввійшов в Чорне море

Корабель ВМС США з морською піхотою на борту ввійшов в Чорне море

Київ • УНН

 • 11074 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Десантний корабель USS “Oak Hill” LSD 51 ВМС США увійшов в акваторію Чорного моря. Про це повідомляє прес-служба Шостого оперативного флоту ВМС США, передає УНН.

Повідомляють, що корабель, на борту якого знаходяться підрозділи 26-го експедиційного батальйону морської піхоти у складі близько 500 морпіхів, йде до берегів Румунії.

Очікується, що "Oak Hill" візьме участь у військових навчаннях "Весняний шторм 2018" (Spring Storm 2018), які пройдуть 8-15 березня в районі румунського порту Констанца.

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Зокрема, планується відпрацювання висадки десанту морської піхоти на румунський берег.

"Регулярна присутність ВМС і морської піхоти в Чорному морі демонструє тверду прихильність 6-го флоту із забезпечення регіональної стабільності, безпеки на морі та колективної безпеки з нашими союзниками по НАТО", – заявив командир 26-го експедиційного батальйону морської піхоти, полковник Фаррелл Салліван.

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