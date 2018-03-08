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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32769 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 48017 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51960 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100620 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90663 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103454 просмотра

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Корабль ВМС США с морской пехотой на борту вошел в Черное море

Корабль ВМС США с морской пехотой на борту вошел в Черное море

Киев  •  УНН

 • 11073 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Десантный корабль USS "Oak Hill" LSD 51 ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США, передает УНН.

Сообщается, что корабль, на борту которого находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов, идет к берегам Румынии.

Ожидается, что "Oak Hill" примет участие в военных учениях "Весенний шторм 2018" (Spring Storm 2018), которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца.

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В частности, планируется отработка высадки десанта морской пехоты на румынский берег.

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота по обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", - заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты, полковник Фаррелл Салливан.

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