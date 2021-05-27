Корабель у Сінгапурі ледь не потрапив у водяний смерч
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Сінгапурі в протоці утворився шторм, що мало не потопив корабель. Цей момент зняв на відео член екіпажу іншого корабля, який виявився неподалік, передає УНН.
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На кадрах видно, як воронка підбирається до судна і накриває його сірою хмарою. Гігантський водяний смерч пройшов мимо. У центр вихору корабель не потрапив.
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До слова, в Україні теж фіксують випадки утворення смерчів і торнадо. Так, на Херсонщину, 25 травня, обрушився торнадо, що позривав дахи будинків та пошкодив дерева.