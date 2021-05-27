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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 34834 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Корабель у Сінгапурі ледь не потрапив у водяний смерч

Київ • УНН

 • 37707 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. У Сінгапурі в протоці утворився шторм, що мало не потопив корабель. Цей момент зняв на відео член екіпажу іншого корабля, який виявився неподалік, передає УНН.

Корабель у Сінгапурі ледь не потрапив у водяний смерч

Деталі

На кадрах видно, як воронка підбирається до судна і накриває його сірою хмарою. Гігантський водяний смерч пройшов мимо. У центр вихору корабель не потрапив.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Метеорологи розповіли, як виникають смерчі та чи побільшало їх в Україні

До слова, в Україні теж фіксують випадки утворення смерчів і торнадо. Так, на Херсонщину, 25 травня, обрушився торнадо, що позривав дахи будинків та пошкодив дерева.

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