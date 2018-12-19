Корабель НАТО стоятиме в українському порту до 22 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Візит судна Echo Королівських військово-морських сил Великої Британії, яка є членом НАТО, що зайшло до порту Одеси у середу, триватиме до 22 грудня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр Командування ВМС ЗС України.
"Сьогодні, 19 грудня, до Одеського морського порту в рамках дружнього візиту в Україну прибуло гідрографічне судно Королівських ВМС Великої Британії "Echo"... Візит корабля триватиме до 22 грудня поточного року", - повідомили у ВМС ЗСУ.
Під час візиту заплановано проведення протокольної зустрічі делегації Командування ВМС ЗС України з делегацією Королівських ВМС на чолі з командиром корабля капітаном 2-горангу Метью Ворреном та проведення футбольного матчу між екіпажами кораблів двох країн.
Нагадаємо, британський військовий корабель увійшов до порту Одеси.