Корабель часів Римської імперії виявили іспанські археологи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Іспанські археологи виявили недалеко від острова Кабрера (входить до групи Балеарських островів) корабель часів Римської імперії, який затонув приблизно 1,8 тисячі років тому, передає УНН з посиланням на El País.
Так, судно знаходиться на глибині 70 метрів. Корабель перевозив велику кількість амфор, які дуже добре збереглися. Це одна з найцінніших знахідок на Балеарських островах.
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“Наскільки нам відомо, вперше в іспанських водах знайдено судно, абсолютно недоторкане з моменту затоплення,” — заявив археолог Хав’єр Родрігес. Всього у острова Кабрера знайшли 12 кораблів часів Римської імперії.
Першими про те, що на дні може знаходитися старовинний корабель, повідомили місцеві рибалки, в мережі яких потрапили фрагменти амфор. Після цього в квітні минулого року наукова експедиція занурила в цьому районі двох роботів, які зробили знімки величезної кількості амфор різних розмірів під 15-метровим шаром піску. У жовтні два професійних водолаза зробили кілька занурень, щоб вивчити судно. Всього зроблені близько двох тисяч знімків.
Hallado intacto un barco de la antigua Roma que naufragó en Baleares hace 1.800 años https://t.co/h8J2Qb21YN En @materia_ciencia— EL PAÍS (@el_pais) 27 января 2017 г.
Археологи вважають, що корабель належить до III або IV століття нашої ери, на його борту від однієї до двох тисяч ємностей, причому більшість з них великі — близько метра в діаметрі. Такі ємності робили в Північній Африці. Решта — меншого розміру, можливо, з півдня Португалії.
Передбачається, що судно, близько 20 метрів в довжину, було торговим, ходило між Північною Африкою, Іспанією, півднем Франції і навіть Римом. На ньому, вважають археологи, перевозили гарум — рибний соус давньоримської кухні.