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Корабль времен Римской империи обнаружили испанские археологи

Корабль времен Римской империи обнаружили испанские археологи

Киев • УНН

 • 18094 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Испанские археологи обнаружили недалеко от острова Кабрера (входит в группу Балеарских островов) корабль времен Римской империи, затонувший примерно 1,8 тысячи лет назад, передает УНН со ссылкой на El País.

Так, судно находится на глубине 70 метров. Корабль перевозил большое количество амфор, которые очень хорошо сохранились. Это одна из самых ценных находок на Балеарских островах.

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"Насколько нам известно, впервые в испанских водах найдено судно, абсолютно нетронутое с момента затопления", - заявил археолог Хавьер Родригес. Всего у острова Кабрера нашли 12 кораблей времен Римской империи.

Первыми о том, что на дне может находиться старинный корабль, сообщили местные рыбаки, в сети которых попали фрагменты амфор. После этого в апреле прошлого года научная экспедиция погрузила в этом районе двух роботов, которые сделали снимки огромного количества амфор различных размеров под 15-метровым слоем песка. В октябре два профессиональных водолаза сделали несколько погружений, чтобы изучить судно. Всего сделаны около двух тысяч снимков.

Hallado intacto un barco de la antigua Roma que naufragó en Baleares hace 1.800 años https://t.co/h8J2Qb21YN En @materia_ciencia

- EL PAÍS (@el_pais) 27 января 2017 г.

Археологи считают, что корабль относится к III или IV века нашей эры, на его борту от одной до двух тысяч емкостей, причем большинство из них большие - около метра в диаметре. Такие емкости делали в Северной Африке. Остальные - меньшего размера, возможно, с юга Португалии.

Предполагается, что судно, около 20 метров в длину, было торговым, ходило между Северной Африкой, Испанией, югом Франции и даже Римом. На нем, считают археологи, перевозили гарум - рыбный соус древнеримской кухни.

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